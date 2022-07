Treze atletas de Apucarana disputam o Estadual de Atletismo Sub-18

Da Redação

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, representada por 13 atletas, participará neste sábado (09) e domingo (10), a partir das 09h, no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel (Oeste do Estado), da 49ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa na categoria sub-18. A competição ocorrerá pelos naipes masculino e feminino, com a presença de atletas de mais de 10 cidades do Estado.

Na competição do final de semana, Apucarana contará com os atletas Adson Garcia da Silva, Cauã Carlos Lucchesi da Silva, Clayton Maciel, Gustavo Grisostomo, João Henrique da Fonseca, José Vitor Ribeiro, Paulo Henrique de Souza, Samuel Burzinski, Samuel da Silva Biz, Kelvis dos Santos, Isadora Nathaly dos Santos, Sabrina Gabriel Pena e Vitória Emanuelly dos Santos.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, disse que os atletas apucaranenses competirão nas provas de 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, 400m com barreiras, 2.000m com obstáculos, 4x400m misto, salto em altura, arremesso de peso e lançamento de dardo. “Mais uma vez a nossa equipe buscará bons resultados nas diversas provas que acontecerão neste final de semana pelo Campeonato Paranaense. Sempre se destacando na modalidade em todas as categorias a equipe sub-18 está focada e lutará para trazer muitas medalhas para o município, tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”.

Além de Apucarana, o Paranaense terá a participação das equipes de Cascavel, Campo Mourão, Curitiba, Colombo, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Paranavaí, São José dos Pinhais, entre outros municípios.

A competição tem a realização da Federação de Atletismo do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Cultura (FMEC).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

