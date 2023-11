Trevis Tintas/Global Vip conquista título da Copa Apucarana de Futsal

A equipe da Trevis Tintas/Global Vip conquistou nessa terça-feira (14), no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), o título da 1ª edição da Copa Apucarana de Futsal Adulto ao vencer na final os Amigos do Flavinho pelo placar de 3 a 0, com gols do pivô Leonardo Silva. A competição, que teve a duração de 49 dias, foi promovida pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

continua após publicidade

“Acompanhamos dois grandes jogos na rodada final da Copa Apucarana de Futsal. Todas as equipes participantes estão de parabéns, em especial a Trevis Tintas/Globol Vip que ficou com a taça de campeão. A copa teve cinco fases e contou com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

- LEIA MAIS: Apucarana realiza Festival das Escolinhas de Futebol no Sesi

continua após publicidade

Na conquista do título a equipe da Trevis Tintas/Global Vip realizou sete jogos, com seis vitórias e um empate, marcou 35 gols e levou oito. Foram campeões os jogadores Wesley, Bruno, Danilo Silva, Danilo Paulino, Dione, Giovane, Leonardo Silva, Luan, Müller, Murilo, Rodrigo e Wellisson Alemão.

A equipe vice-campeã utilizou os atletas Andhoni, Bruno, Cauan, David, Deividy, Edson, Gabriel Delli Colli, Gabriel Farias, Gabriel Vieira, João Guilherme, Ricardo e Wellington.

Na preliminar na disputa de terceiro lugar, o Corte do Leitão/Bar do Negão derrotou a Mersul Malhas por 5 a 3, com gols de Luan (3), Matheus e Rafael Amado. Jefinho, Pedro Venâncio e Diogo Ganassin descontaram para a Mersul Malhas.

continua após publicidade

O pivô Leonardo Silva, com 13 gols, foi o principal artilheiro da competição, enquanto o goleiro Wesley, que levou 8 gols, foi o menos vazado. Os dois atletas, que atuam pela Trevis Tintas/Global Vip, receberam troféus.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Também participaram da copa os times do Trevis Tintas/Texas Urban, Boina Verde, WS Futsal, RP Atacados/LR Bonés, Mevv Futsal, Manchester City, Atlanters, Gêmeos Futsal, Projeto Bento Bom de Bola, Corpo de Bombeiros, Wolves, Galáticos da Vila Nova, Três Corações, Ressaca, Mau Mau Futsal, Atlético Pirapó, CAB Futsal, Piratas da Bola, Dragões da P.A, OPG, Brindes Tic Tac/BC Mangueiras, Desportivo, UTFPR, Winterfell, Real City, Villa Futsal/Roval Auto Peças e Ice Beer.

Siga o TNOnline no Google News