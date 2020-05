Três pessoas são presas em Apucarana por perturbação do sossego

Três pessoas foram presas neste sábado (2) pela Polícia Militar de Apucarana, no Lago Jaboti, por perturbação do trabalho ou sossego alheio. As equipes se deslocaram até a barragem do Lago Jaboti, pois diversas ligações informavam que havia som excessivamente alto no local. Com a chegada das equipes, de acordo com o relatório, foi constatado que o som vinha de um carro e foi dada voz de prisão para as pessoas.

Segundo a PM, as pessoas presentes começaram a questionar a abordagem policial e também a ofender a equipe que estava atendendo a ocorrência. Ao serem informadas, de acordo com a PM, as pessoas, uma mulher e dois homens, se recusaram a respeitar a abordagem policial e prestar as informações solicitadas, sendo que novamente passaram a repetir frases ofensivas.

Ainda de acordo com os policiais, foi dada a voz de prisão às três pessoas, que resistiram com força física e foram algemados encaminhados no camburão da viatura, conforme prevê a súmula vinculante número 11 do STF, para manter a integridade física da equipe e das pessoas ali envolvidas. Os três foram conduzidos até a Delegacia de Polícia.