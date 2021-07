Três pessoas ficam feridas em acidente com motos; Assista

Continua após publicidade

No começo da tarde deste sábado (3), uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas foi registrada na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista, em Apucarana.

De acordo com informações de testemunhas, o acidente causou ferimentos leves e moderados nos dois condutores das motos, um homem e uma mulher, e também em uma passageira de um dos veículos.

Os três foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local com duas ambulâncias. A equipe da Polícia Militar também esteve no local do acidente.

