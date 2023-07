Três pessoas ficam feridas após veículo bater contra muro de casa

Três pessoas ficaram feridas após um veículo bater contra um muro que divide duas residências na Vila Reis, em Apucarana. O acidente foi registrado na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho no final da noite desta sexta-feira (14).

O condutor informou que dirigia sentido à vila rural do distrito quando percebeu problemas mecânicos no veículo, um Renault Clio. Ele disse que, para desviar de outro carro que vinha no sentido oposto, acabou colidindo contra o muro. Com o impacto, o carro chegou a tombar.

O Corpo de Bombeiros atendeu as vítimas, todas com cerca de 60 anos de idade, segundo informações da Polícia Militar (PM).

Elas foram encaminhadas para o Hospital da Providência relatando muitas dores pelo corpo. Os bombeiros informaram que as vítimas foram retiradas do veículo pelos próprios moradores da rua. Os populares também desviraram o veículo tombado.

Muro que divide residência foi atingido pelo carro





