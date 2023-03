Três pessoas ficam feridas após acidente na BR-376, em Apucarana; veja

Da Redação

Samu e Bombeiros foram ao local para socorrer as vítimas

Três homens ficaram feridos após um acidente envolvendo três veículos, no início da noite deste domingo (12), na BR-376, em Apucarana, em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Assista o vídeo abaixo.

O Siate do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para atender as vítimas. Segundo os socorristas, as vítimas sofreram ferimentos considerados leves e moderados.

Os veículos envolvidos foram uma van, modelo Mercedes Sprinter, e dois carros, modelo Ford Focus e Chevrolet Celta. Dois ocupantes do Focus e a passageira da van foram socorridos.

Segundo testemunhas, um dos carros teria invadido e trafegado pela contramão por 2 km antes da batida acontecer.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada. A pista no sentido a Califórnia segue interditada. null - Vídeo por: Reprodução

