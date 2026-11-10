Três pessoas ficam feridas após acidente entre motocicletas em Apucarana
Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (10), na Rua Ouro Verde
Um casal e um idoso ficaram feridos em uma colisão entre duas motocicletas na tarde desta terça-feira (10), na Rua Ouro Verde, no Jardim Casagrande, em Apucarana. Os três foram socorridos pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
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O idoso, de 64 anos, conduzia uma Honda CBX 250 Twister e sofreu escoriações nos membros superiores. Na outra motocicleta - uma Honda NXR 150 Bros - estavam um homem de 46 anos, que teve um corte no joelho, e uma mulher de 44 anos, que sofreu escoriações no braço.
A Polícia Militar também esteve no local.