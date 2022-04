Da Redação

Três pessoas estão internadas com Covid no Hospital da Providência

A 16º Regional de Saúde de Apucarana divulgou nesta quarta-feira (13), a ocupação de leitos referentes ao tratamento da Covid-19. No Honpar, em Arapongas, existe uma pessoa internada na UTI e nenhum paciente na enfermaria.

De acordo com o boletim, na enfermaria do Hospital da Providência existem duas pessoas, na UTI, uma. Já no Materno Infantil existem 13 internados na enfermaria adulta e pediátrica.