Três mulheres são presas após confusão na casa do ex

Neste domingo (6), a Polícia Militar de Apucarana prendeu três mulheres, de 24, 25 e 31 anos, no Jardim Planalto

A PM foi até o local e constatou que uma das envolvidas teria um desentendimento entre a ex-esposa com seu ex-marido e namorada do ex-marido. Segundo relato dos envolvidos à polícia, a confusão começou porque a ex-mulher foi buscar a filha que estava na casa do pai e quando chegou ao endereço começou a discutir e a brigar com a atual esposa dele.

Chegando no local, a situação estava controlada, mas a PM prendeu as três envolvidas, que foram levadas ao cartório.