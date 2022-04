Três mulheres ficaram feridas em acidente na BR 376

Da Redação

imagem ilustrativa

Uma colisão entre dois carros no trecho urbano da BR 376, em Apucarana, deixou três mulheres feridas. O acidente aconteceu no início da tarde, nas proximidades do Posto Catarina, trecho urbano da BR em Apucarana.

continua após publicidade .

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e as mulheres, uma de 62 anos, outra de 55 e uma garota de 18 anos, foram atendidas pelo SAMU. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento, em Apucarana.

continua após publicidade .

Segundo a PRF, o acidente aconteceu quando um veículo Fox, que vinha do bairro, para acessar a rodovia, não parou e acabou bateu no Gol que transitava pela rodovia. Uma motorista era de Apucarana e a outra, de Marilândia do Sul.