Da Redação

Três modalidades iniciam na fase municipal dos JEP´s

As modalidades de basquetebol, handebol e voleibol (masculino e feminino) deram o ponta pé inicial nesta segunda-feira (25/04) na fase municipal dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), em competição que prossegue até esta sexta (29/04), em Apucarana. O basquetebol e o voleibol estão acontecendo no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José e o handebol vem sendo desenvolvido no Complexo Esportivo Áureo Caixote.



O handebol masculino A teve um jogo nesta segunda, entre Colégio São José e Colégio Padre José de Anchieta. A primeira equipe venceu pelo marcador de 19 a 3. Nesta terça, às 9h30, no mesmo complexo esportivo, o São José enfrentará o Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, que fará a sua estreia na competição estudantil.

A primeira rodada do voleibol teve os seguintes resultados: No masculino A, o Colégio Glorinha derrotou o Colégio Polivalente por 2 sets a 0. No feminino A o São José bateu o Três Reis por 2 a 0 e o Mater Dei ganhou do Glorinha por 2 a 1 no feminino B. Já o São José venceu o Três Reis por 2 a 0 no feminino B e o Glorinha derrotou o Vale do Saber por 2 a 0 no feminino A.

Já no Ginásio de Esportes do Lagoão e no Complexo Esportivo Estação Cidadania, foi disputada a segunda rodada do futsal masculino e feminino na fase municipal dos JEP´s.

No Lagoão: Mater Dei 2 x 2 Polivalente (F-A), São José 1 x 4 Mater Dei (F-B), Nilo Cairo 0 x 5 São José (F-A), São José 3 x 1 Heitor Furtado (M-A), Manoel Ribas 3 x 3 Nilo Cairo (M-A), Nossa Senhora da Glória 1 x 2 Mater Dei (M-B) e Osmar Guaracy 1 x 8 Mater Dei (M-A).

No “Estação Cidadania”: Glorinha 0 x 3 Cerávolo (M-A), Platão 2 x 1 São Bartolomeu (M-A), Evolução 5 x 0 Tadashi Enomoto (M-B), José Canale 3 x 1 Carlos Massaretto (M-A), Coronel Luiz José dos Santos 1 x 5 Polivalente (M-A) e Polivalente 2 x 3 São José (M-B).

No basquetebol foram três partidas: Platão 6 x 4 São José (F-B), Mater Dei 6 x 59 São José (M-A) e Cerávolo 31 x 50 Platão (M-A).

Programação do dia 26/04 (terça-feira)

Basquetebol

Colégio São José

13h30 – Mater Dei x Platão (M-A)

14h30 – São José x Cerávolo (M-A)

15h30 – São José x Platão (F-B)

Futsal

Lagoão

08h00 – Mater Dei x Luiz José dos Santos (F-B)

09h00 – Mater Dei x Luiz José dos Santos (M-A)

10h00 – Massaretto x Platão (M-A)

11h00 – Mater Dei x Cerávolo (M-B)

13h00 – Heitor Furtado x Glorinha (M-A)

14h00 – Padre José Canale x São Bartolomeu (M-A)

Estação Cidadania

08h00 – São José x Cerávolo (M-A)

09h00 – Osmar Guaraci x Polivalente (M-A)

10h00 – Polivalente x Glorinha (F-A)

11h00 – Tadashi Enomoto x Padre José Canale (M-B)

13h00 – São José x Três Reis (F-A)

14h00 – São José x Platão (M-B)

15h00 – Nilo Cairo x Três Reis (M-A)

Handebol

Complexo Esportivo Áureo Caixote

09h30 – São José x Cerávolo (M-A)

Voleibol

Colégio São José

08h00 – Glorinha x Polivalente (F-A)

09h00 – Três Reis x Vale do Saber (F-A)

10h00 – Polivalente x São José (M-A)

11h00 – Três Reis x Glorinha (F-B)

12h00 – São José x Mater Dei (F-B)