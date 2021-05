Três homens são presos pela PM por tráfico e roubo

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Militar de Apucarana prendeu três homens, de 22, 31 e 32 anos, por roubo na Avenida Rio de Janeiro, por roubo.

Em patrulhamento pelo endereço citado, esquina com a Avenida Minas Gerais, no pátio do Posto Travain, uma mulher abordou os policiais e disse ter sido roubado. Ela informou à PM que estava andando pela Rua Firman Neto, quando dois homens, que fizeram menção de estar armados, a empurrou, pegou seu celular e saíram correndo.

A equipe saiu à procura dos suspeitos e no cruzamento da Rua Emilio de Menezes, com Rua Getúlio Vargas viu dois homens com as mesmas características citadas pela vítima e que ao verem a viatura tentaram se esconder. Conforme o boletim, a abordagem foi feita e foi localizada a quantia de R$ 10. A mulher confirmou na hora e que os suspeitos eram os autores do roubo.

Questionados pela PM, eles disseram que trocaram o aparelho por pedras de crack, pois são usuários de drogas. A equipe, foi até a Rua Getúlio Vargas, onde abordaram mais um homem, que disse que estava com o celular e que dois homens havia trocado por quatro pedras de crack. Com ele, de acordo om o boletim, foram encontradas mais 32 pedras da mesma droga, pesando 6 gramas e uma quantia em dinheiro.

Os três homens foram presos e levados para a 17ª SDP.