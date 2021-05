Três homens são presos pela PM com pedras de crack

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (19), a Polícia Militar de Apucarana prendeu três homens, de 20, 41 e 51 anos, por tráfico de drogas no Jardim Cidade Alta.

Após diversas denúncias sobre uma casa que estaria sendo ponto de tráfico de drogas, a PM realizou patrulhamento pelo local e visualizou um homem saindo da residência. Ao ver a viatura, conforme o boletim, a outra pessoas que estava para o lado de dentro fugiu para o interior da casa e foi acompanha pelos militares e abordado.

Em revista pessoal, o homem estava segurando uma calça, que tinha dentro do bolso a quantia de 8 porções de crack. Com o outro homem, de acordo com o relatório, nada de ilícito foi localizado. Em revista pessoal em outro dos suspeitos, a PM encontrou mais uma pedra de crack. Após questionado, ele alegou para a polícia ser apenas usuário.

Devido aos fatos, a equipe deu voz de prisão aos abordados e todos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia.