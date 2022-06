Três equipes de Apucarana são classificadas para final do Jep´s

Da Redação

Três equipes de estudantes de Apucarana participam no mês de julho da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (Jep´s), em Campo Mourão.

Conheça as equipes:

Vôlei feminino B

A equipe de vôlei feminino B, do Colégio São José, de Apucarana, foi vice-campeã da fase macro regional dos Jogos Escolares do Paraná (Jep´s) e garantiu vaga da fase final, que acontece no mês de julho em Campo Mourão.

O time participou de 15 a 19 de junho da fase macrorregional em Ibiporã, onde participou de jogos contra equipes de Ibiporã, Telêmaco Borba, Ivaiporã e Cambé.

A equipe que foi invicta na fase municipal e fase regional, teve o elenco na fase macro, composta pelas atletas Giovana Kanno, Anna Luiza, Giulia, Mariana, Isabela, Maria Eduarda, Ana Beatriz, Yasmin, Isadora, Júlia, Giovana e Ana Julia, sob o comando do técnico Alysson Namba e da auxiliar técnica Yasmin Gaspar. A equipe agora se prepara para a próxima fase.

Handebol feminino B

A equipe de handebol feminino B, também do São José, ficou em 1° lugar na fase macro regional do Jep´s e venceu as equipes de Londrina e Jardim Alegre. Com o resultado, o time conquistou a vaga para disputar a fase final, que está marcada para o dia 15 de julho, em Campo Mourão. A equipe é composta pela atletas Kety, Anna Laura, Brenda, Nayane, Nicole, Julia, Yasmin, Kawanny, Rebeca, Cloe e Emily, e a técnica das estudantes é a professora Marta.

Handebol masculino B

A equipe de handebol masculino B, também do São José, foi vice-campeã da fase macro regional do Jep´s e garantiu vaga para a fase final em Campo Mourão .

O time, que foi invicto na fase municipal e fase regional, teve o elenco na fase macro composto pelos atletas César Vidor, Tiago Ribeiro, Thiago Henrique, Lucas Meira, Lucas, Gustavo, Enzo, Miguel Manfroi, Miguel Bento, Filipe, Heitor, Artur e Eduardo, sob o comando do técnico Alessandro Ferreira. A equipe agora se prepara para a próxima fase.