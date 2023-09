Três detentos fogem da Cadeia Pública de Apucarana

A Polícia Civil confirmou que três presos fugiram da Cadeia Pública de Apucarana, no norte do Paraná, durante a madrugada desta sexta-feira (15). Conforme o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen), os detentos fugiram por volta das 2 horas.

Os fugitivos ocupavam a primeira galeria e conseguiram escapar pelo teto. No local, havia pelo menos mais 11 detentos recolhidos nas celas. Os presos saíram no pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), localizada ao lado do prédio da unidade prisional.

Um dos presos, de 22 anos, responde por roubo, receptação, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma. Outro, de 30 anos, está envolvido em um acidente fatal que matou pai e filha próximo do ‘Bonezão’ em Apucarana. Já o terceiro, de 26 anos, foi preso por furto e corrupção de menores.



Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM) realizam buscas para recapturar os fugitivos. A população também pode denunciar a localização dos detentos pelo 190, da PM, e também pelo (43) 3420-6700, que também funciona como número de WhatsApp.

