Três crianças estão entre vítimas do acidente ocorrido em Apucarana

Das seis pessoas feridas no grave acidente registrado na tarde deste domingo (16), em Apucarana, norte do Paraná, três são crianças. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma delas é uma menina de 8 anos que está estado grave no Hospital da Providência.

Ainda conforme o Samu, as seis pessoas estavam no mesmo veículo, um Peugeot 207, que saiu da pista e colidiu contra uma árvore, próximo ao 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na saída para Maringá.

No veículo estavam três adultos, sendo uma mulher e dois homens, que também ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital junto com as crianças com fraturas nos braços e pernas, trauma de tórax.

O quadro mais grave é da menina de 8 anos que teve uma parada cardíaca e foi reanimada pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital em estado grave. A criança precisou ser intubada.

A colisão ocorreu pouco antes das 17 horas e mobilizou quatro ambulâncias, sendo três do Samu e uma do Corpo de Bombeiros. O ponto é um trecho de pista simples e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para investigar as possíveis causas do acidente.

