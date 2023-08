Três colégios representarão Apucarana na fase regional do Bom de Bola

Campeãs em suas categorias na fase municipal do Bom de Bola dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), as equipes dos colégios Platão no masculino A e B, do Mater Dei no feminino B e do São José no feminino A vão representar o município de Apucarana na fase regional da competição, que acontecerá de 7 a 10 de setembro em Marilândia do Sul.

“Depois de quatro dias de competição com jogos no estádio do Sesi e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, conhecemos os nossos representantes para a sequência do Bom de Bola, com a fase municipal tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

A fase municipal do Bom de Bola teve a participação de 26 agremiações de 13 colégios de Apucarana. Foram dez times no masculino A, dez no masculino B, três no feminino A e três no feminino B.

Foto por Prefeitura de Apucarana A fase municipal do Bom de Bola teve a participação de 26 agremiações de 13 colégios de Apucarana

O Colégio Platão obteve a primeira colocação na categoria masculino B ao ganhar na final do Colégio Mater Dei por 1 a 0. O São José ficou com a medalha de bronze. O Platão também foi campeão da categoria masculino A ao vencer na decisão o São José pelo placar de 3 a 2. O Mater Dei terminou a disputa em terceiro lugar.

A competição de futebol foi promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE).

