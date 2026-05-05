Três carros elétricos reforçam a frota da Prefeitura de Apucarana







A Prefeitura de Apucarana apresentou, nesta terça-feira (05), os três primeiros veículos elétricos que passam a integrar a frota municipal. O investimento total na aquisição dos modelos da BYD foi de R$ 564.700,00. O município afirma que os novos carros garantem economia por conta do uso da energia fotovoltaica para abastecimento.

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A nova frota eletrificada é composta por dois modelos BYD Dolphin, avaliados em R$ 157.900,00 cada, e um BYD Yuan Plus, adquirido pelo valor de R$ 248.900,00.

Segundo a Prefeitura, um dos veículos será repassado à Secretaria de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), um para o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e outro será compartilhado entre secretarias e o gabinete do prefeito para viagens. Dois pontos de carregamento foram instalados na Prefeitura para uso exclusivo.

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O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) afirma que a aquisição vai garantir a redução nos custos de abastecimento, uma vez que a energia utilizada nos veículos será proveniente de usinas fotovoltaicas recentemente instaladas na cidade em convênio com a Itaipu Binacional. "Então, qual será o custo de verdade do combustível para esses carros rodar? Nenhum. Porque a energia que nós vamos usar pra carregar esses carros nós já estamos gerando através das placas fotovoltaicas. Elas são mais do que suficientes para abastecer esses três carros e os prédios onde elas estão instaladas", afirmou o prefeito.





Foto: Gabi Jacuboski/TNOnline Foto: Gabi Jacuboski/TNOnline

Rodolfo Mota também comparou a disparidade de custos em relação aos veículos tradicionais da frota municipal. "Hoje, um tanque de gasolina, dependendo o carro, custa R$ 300 reais para encher, R$ 350, dependendo do tamanho do tanque. E aqui nós vamos completar a carga de um carro para rodar 300 a 350 quilômetros com apenas R$ 40. E esses R$ 40 nós mesmos estamos produzindo em forma de energia fotovoltaica", disse.



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A chegada dos modelos elétricos integra um projeto mais amplo de renovação dos veículos da administração. Diversos carros antigos, que geravam gastos elevados aos cofres públicos com oficinas, foram leiloados recentemente. "Até porque muitos dos carros que nós encontramos já tinham custado de manutenção o preço do carro. Por isso que a gente deu baixa nesses carros, fizemos um grande leilão e estamos renovando a frota da prefeitura. E agora, também com a presença desses três carros elétricos", explicou o prefeito.

O diretor-presidente do Idepplan, Nilton Antonio Fornaciari Junior, também afirmou que os veículos são mais econômicos. "O veículo elétrico tem por finalidade ser mais eficiente, com menor consumo, proporcionando maior economia", afirmou.





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