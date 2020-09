Três adultos e um bebê da mesma família estão em UTI de Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac chamou a atenção da população de Apucarana durante a transmissão realizada na noite desta sexta-feira (07), para que não realizem aglomerações em reuniões familiares durante o fim de semana do dia dos pais.

Ele citou o exemplo de uma família apucaranense que vive o drama de ter 3 adultos e um bebê da mesma família internados em UTIs por conta da Covid-19. "Uma mulher de 30 anos que deu à luz há 5 dias está entubada na UTI do Providência, confirmada com Covid. O pai dela, também está na UTI, em estado grave, confirmado com a doença, e a irmã dela, também internada na UTI, já confirmada com Covid-19. O bebê recém-nascido está internado na UTI do hospital Materno Infantil, aguardando o resultado do exame para coronavírus", contou o prefeito, reforçando a necessidade do isolamento social.