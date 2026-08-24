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TRÁFICO DE DROGAS

Três adolescentes são apreendidos pela GCM na Praça Rui Barbosa em Apucarana

Trio foi flagrado por câmera de segurança; agentes encontraram entorpecentes, dinheiro e itens para uso de crack

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Três adolescentes são apreendidos pela GCM na Praça Rui Barbosa em Apucarana
Autor Drogas e dinheiro foram apreendidos pela GCM - Foto: Divulgação

Três adolescentes foram apreendidos na Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana, após serem flagrados com porções de cocaína e maconha na noite de domingo (23). A ação ocorreu por volta das 18h50, orientada pelo sistema de câmeras de segurança da Guarda Civil Municipal (GCM).

-LEIA MAIS: Paciente em surto ataca PMs com barra de ferro em hospital de Apucarana

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Operadores do monitoramento notaram uma movimentação suspeita em que um dos jovens entregava algo para uma garota, que rapidamente escondeu o objeto nas roupas íntimas. Diante da cena, uma equipe de patrulhamento foi enviada de imediato ao local para realizar a abordagem.

Durante a revista, conduzida por uma guarda feminina, foram confirmadas as suspeitas: a jovem escondia as drogas no sutiã. Ao todo, o grupo carregava cerca de quatro gramas de cocaína e uma pequena quantidade de maconha.

Além dos entorpecentes, a GCM encontrou com o trio:

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  • R$ 164,50 em dinheiro trocado;
  • Três aparelhos celulares;
  • Dois cigarros eletrônicos (vapes);
  • Dois cachimbos comumente usados para o consumo de crack.

No momento da abordagem, os jovens também consumiam bebida alcoólica, aparentemente uísque. Os três adolescentes foram encaminhados à delegacia da cidade para que as medidas legais fossem tomadas. Como manda a legislação, a família foi comunicada e a mãe de um dos envolvidos foi chamada para acompanhar a ocorrência.

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´polícia Apucarana drogas GCM segurança trafico de drogas
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