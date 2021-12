Trenzinho de Natal faz a alegria de crianças em Apucarana

Da Redação

A ACIA realizou na tarde desta terça (21), uma ação especial com crianças atendidas no Lar Sagrada Família e no Edhucca.

A vice-presidente da ACIA, Aida Assunção, explica que muitas crianças tinham a vontade de andar no Trenzinho de Natal, mas devido ao horário e também a condição de vulnerabilidade tinha que ser em horário especial. “Por isso, organizamos um passeio especial as 17 horas, só para eles. É uma forma de realizar alguns sonhos e trazer para elas um momento de alegria e paz”, explica Aida.

O Lar atende hoje 17 crianças e adolescentes que não convivem com seus familiares, por estarem em alguma situação de risco. “Essas crianças ficam na instituição não necessariamente para adoção, mas por um período, enquanto seus lares de origem passam por uma reestruturação e voltem a estar aptos novamente a recebê-las. Enquanto isso, o Lar oferece um acolhimento integral, acompanhados com fisioterapeuta, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo e nutricionista.”, diz Aida.

Já o Edhucca atende 150 crianças aproximadamente, sendo 110 na Sociabilização Infantil e 40 no Jovem Aprendiz. Todos frequentam as atividades durante o dia na escola e a noite voltam para suas casas. “Elas são inseridas em projetos sociais, que visam o acesso à cultura, ao esporte, o aumento do rendimento escolar, a formação moral, a prevenção do uso de drogas e o fortalecimento de vínculos familiares e sociais. Também recebem capacitação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho”, destaca Aida.

Oportunizar momentos especiais para estas crianças é uma forma da ACIA inseri-las no clima do Natal. “É uma época de magia, de sonhos. Temos que manter a esperança e a fé delas cada vez mais viva”, conclui o presidente da ACIA, Wanderlei Faganello.

