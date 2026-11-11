Tremores como o desta terça já ocorreram em Apucarana e Arapongas; entenda

Estrondo seguido de tremor da terra já foi registrado em Apucarana em 2006 e em Arapongas no ano de 2016

Moradores de Apucarana (PR) ter ouvido um forte estrondo e logo depois sentiram um leve tremor de terra nesta terça-feira (10). A Defesa Civil recebeu os relatos e acionou o Serviço Geológico para analisar o caso. Até o momento, não há confirmação oficial de abalo sísmico ou de explosão.

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A principal hipótese levantada é que o fenômeno tenha relação com o grande volume de chuva das últimas semanas na região. O solo encharcado pode ter provocado uma pequena acomodação das rochas abaixo da superfície, fenômeno chamado hidrossismicidade.

O que é hidrossismicidade

Os especialistas chamam esse tipo de evento de hidrossismicidade, ou sismicidade induzida pela chuva. Ela acontece quando a água acumulada no subsolo provoca pequenos tremores de terra.

O Norte do Paraná está sobre uma grossa camada de basalto, uma rocha de origem vulcânica formada há milhões de anos. Ao esfriar, essa lava deixou a rocha cheia de fraturas. Quando chove muito por vários dias seguidos, a água se infiltra no solo e chega a essas rachaduras. A pressão lá embaixo aumenta, o atrito entre os blocos de rocha diminui e eles se acomodam de repente.

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Como esse movimento acontece perto da superfície, o barulho chega antes. Por isso os moradores costumam ouvir primeiro o estrondo, parecido com um trovão ou uma explosão, e só depois sentir o chão tremer. Em geral, são abalos fracos, que raramente causam danos.

Pesquisas publicadas na revista científica Águas Subterrâneas sobre tremores na mesma formação rochosa, em Nuporanga, no interior de São Paulo, mostram que a atividade sísmica aumenta justamente na época das chuvas.

Bairros de Apucarana registraram fenômeno em 2006

O susto desta terça não é novidade para os apucaranenses. Em 13 de janeiro de 2006, por volta das 9h30, moradores do Jardim das Flores, do Residencial Parque da Raposa e do Jardim Sanches dos Santos sentiram o chão tremer por cerca de 20 segundos. O caso foi noticiado pela Gazeta do Povo e pela Tribuna do Paraná.

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De acordo com a Gazeta do Povo, o Corpo de Bombeiros e emissoras de rádio receberam muitas ligações, mas ninguém relatou danos. O episódio aconteceu dez dias depois de um tremor em Telêmaco Borba, o que deixou a população ainda mais apreensiva, segundo o sargento Vanderlei Simão de Souza, dos Bombeiros.

A microempresária Silvana de Souza Silva, dona de uma loja de confecções, contou ao jornal que o tremor durou poucos segundos e veio acompanhado de um forte estrondo. "Estávamos trabalhando e saímos assustados, procurando saber o que aconteceu", relatou na época.

O chefe do Observatório Sismológico de Brasília, professor Lucas Vieira Barros, explicou à Gazeta do Povo que esse tipo de situação acontece "quando o foco é muito raso, gerando ruído, seguido de um tremor no solo". Ele estimou que o abalo teria no máximo 3,2 graus na escala Richter, intensidade que dificilmente provoca estragos.

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2016: hidrossismicidade causou estragos em Arapongas

Dez anos depois, foi a vez da cidade vizinha. Na madrugada de 12 de janeiro de 2016, em meio às enxurradas que atingiram o Norte do Paraná, moradores de Arapongas acordaram com um estrondo por volta das 2h. O caso foi registrado pela Tribuna do Norte.

Segundo o jornal, pelo menos 90 famílias tiveram prejuízos e muitas casas apareceram rachadas, principalmente no Conjunto Araucária e no Jardim Caravele. A Defesa Civil vistoriou os imóveis e interditou oito deles.

O pedreiro Francisco Batista Filho, de 56 anos, encontrou rachaduras em vários cômodos e quase perdeu a parede da edícula. "Fiquei com muito medo. Nem conseguimos voltar a dormir", disse à Tribuna do Norte. O pintor Valter Santos, de 36 anos, também garantiu ter sentido o tremor. "Estava chovendo muito e senti a terra tremer sim. E não foi só eu que percebi", afirmou.

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No Jardim Caravele, o estudante Eros Souza Silva, de 15 anos, relatou ao jornal que sentiu um tremor durante a madrugada e ouviu um estalo. Quando a mãe dele foi verificar, encontrou as paredes rachadas. Naquele caso, parte dos estragos também pode ter sido causada pelo próprio encharcamento do solo.

O que fazer durante uma ocorrência

A orientação para quem ouvir um estrondo ou sentir um tremor é manter a calma e observar se surgiram rachaduras, trincas ou afundamentos em paredes, pisos e no terreno. Se houver qualquer sinal de dano, o morador deve chamar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.