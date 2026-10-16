Trem descarrila e interdita cruzamentos na região da Vila Nova, em Apucarana

Acidente provocou o tombamento de um vagão, atingiu parte do telhado e a cerca elétrica de um depósito; não há previsão de liberação das vias

Um descarrilamento de trem, acompanhado do tombamento de um vagão, provocou a interdição de ruas na região da Vila Nova, em Apucarana, nesta sexta-feira (16). O acidente ocorreu na passagem de nível próxima à Avenida Viação, no cruzamento com a Rua Hermes da Fonseca. Durante a ocorrência, parte do telhado e a cerca elétrica de um depósito da região também foram atingidas.

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Segundo o coordenador do trânsito de Apucarana, Felipe Augusto Rosa, a equipe foi acionada pela central e, ao chegar ao local, constatou o descarrilamento e o tombamento de um dos vagões. A ocorrência levou ao bloqueio das ruas Hermes da Fonseca e Grande Alexandre.

Agentes do trânsito foram mobilizados para isolar a área e orientar os motoristas enquanto as providências necessárias são tomadas.

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Desvios

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A orientação do Departamento de Trânsito é que os condutores evitem a região e busquem rotas alternativas. Até o momento, não há previsão de liberação das vias interditadas.

“Quem trafega aqui pela região da Avenida Viação com a Hermes da Fonseca e Grande Alexandre deve utilizar outras rotas que evitem estes caminhos, porque está bloqueado e a gente não tem previsão ainda de liberação destas vias”, orientou Felipe Augusto Rosa.

As informações disponíveis até o momento apontam que o descarrilamento ocorreu em um único ponto. No entanto, o bloqueio afeta a circulação na região devido às interdições nas vias próximas.

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