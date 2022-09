Trem atinge traseira de carro em Apucarana; saiba mais

Da Redação

No veículo estavam duas mulheres

Uma colisão entre trem e carro foi registrada por volta das 17h50 desta quinta-feira (22), em Apucarana. O acidente aconteceu na entrada do Núcleo Michel Soni. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme apurou a reportagem, o carro seguia sentido centro da cidade, porém, ao atravessar a linha férrea foi atingido pelo trem. No veículo estavam duas mulheres.

A parte traseira do carro ficou bastante danificada. A condutora ficou dentro do veículo até a chegada do Samu, depois foi colocada na ambulância, pois estava muito nervosa. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A passageira não ficou ferida.

Por causa do acidente, o trem precisou parar, bloqueando a saída e entrada do bairro pela região do Colégio Agrícola. A ocorrência chamou a atenção de quem mora no bairro.

