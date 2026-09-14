Trem atinge carro que ficou parado sobre trilhos em Apucarana

Motorista escapou ileso após veículo apresentar problema mecânico ao tentar sair de uma residência na tarde deste domingo (13)

Um susto marcou a tarde deste domingo (13) para quem passava pelas imediações da Avenida Brasil, em Apucarana. Um carro de passeio foi atingido por um trem após apresentar uma falha mecânica e parar exatamente sobre a linha férrea. Apesar da gravidade da situação e dos estragos materiais, ninguém ficou ferido.

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De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), o motorista tentava sair com o carro do quintal de uma casa que fica às margens da ferrovia. Durante a manobra, o veículo enguiçou de repente, ficando imobilizado com a parte traseira bloqueando a passagem da locomotiva.

O maquinista relatou aos policiais que percebeu o carro parado sobre os trilhos de longe e imediatamente acionou os freios de emergência. Contudo, devido ao peso e à distância necessária para frear totalmente a composição, não foi possível parar a tempo de evitar a batida.

Apesar da força do impacto, o condutor do automóvel não sofreu nenhum tipo de lesão e até recusou a oferta de atendimento médico no local.

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A colisão destruiu a parte traseira do carro e chegou a danificar uma mangueira do tanque de combustível do trem. A equipe da Polícia Militar atendeu a ocorrência para documentar o acidente de trânsito e liberar a via.