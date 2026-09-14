Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ACIDENTE

Trem atinge carro que ficou parado sobre trilhos em Apucarana

Motorista escapou ileso após veículo apresentar problema mecânico ao tentar sair de uma residência na tarde deste domingo (13)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Trem atinge carro que ficou parado sobre trilhos em Apucarana
Autor Foto: Google Street View

Um susto marcou a tarde deste domingo (13) para quem passava pelas imediações da Avenida Brasil, em Apucarana. Um carro de passeio foi atingido por um trem após apresentar uma falha mecânica e parar exatamente sobre a linha férrea. Apesar da gravidade da situação e dos estragos materiais, ninguém ficou ferido.

- LEIA MAIS: Municípios do Paraná têm abastecimento de água afetado após fortes chuvas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), o motorista tentava sair com o carro do quintal de uma casa que fica às margens da ferrovia. Durante a manobra, o veículo enguiçou de repente, ficando imobilizado com a parte traseira bloqueando a passagem da locomotiva.

O maquinista relatou aos policiais que percebeu o carro parado sobre os trilhos de longe e imediatamente acionou os freios de emergência. Contudo, devido ao peso e à distância necessária para frear totalmente a composição, não foi possível parar a tempo de evitar a batida.

Apesar da força do impacto, o condutor do automóvel não sofreu nenhum tipo de lesão e até recusou a oferta de atendimento médico no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A colisão destruiu a parte traseira do carro e chegou a danificar uma mangueira do tanque de combustível do trem. A equipe da Polícia Militar atendeu a ocorrência para documentar o acidente de trânsito e liberar a via.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana Colisão trem carro falha mecânica Polícia Militar Paraná Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV