Treinamento é realizado em Colégio cívico-militar de Apucarana

Na manhã deste sábado (6), foi realizado um treinamento especial no Colégio Estadual Cívico-militar Prefeito Carlos Massaretto, localizado em Apucarana, em parceria com policiais militares do Curso de Formação de Praças do 10°BPM.

No total, 45 alunos voluntários participaram da ação, uma simulação de agressor ativo dentro da unidade escolar. Como forma de prevenção, o objetivo foi treinar os alunos e colaboradores da instituição.

A diretora Marcia Calixto Fioruci e o sargento responsável pelo colégio Cívico-militar, Fabiano Brito, destacaram a importância do treinamento. Alunos e policiais, juntos, simularam uma possível invasão sendo orientados em como agir em uma situação semelhante.

