Treinamento dos recenseadores começa em Apucarana; saiba mais

Os aprovados no processo seletivo de recenseador do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebem nesta semana o treinamento necessário para o trabalho que será realizado em Apucarana, Rio Bom e Novo Itacolomi.

O treinamento começou nesta segunda-feira (18) no Colégio Cerávolo e segue até sexta (22). Em Apucarana serão 120 recenseadores, quatro em Rio Bom e três em Novo Itacolomi. "Em Apucarana são cinco turmas, no total 127 pessoas, que vão atuar em Apucarana, Rio Bom e Novo Itacolomi, depois desses cinco dias, no final do treinamento acontece uma avaliação onde os candidatos precisam atingir uma nota mínima, se não atingirem, precisamos treinar outras pessoas. Depois definimos a contração e no dia primeiro de agosto já estarão nas ruas realizando o Censo, explica Rafael de Castro Francisquini coordenador de área do IBGE em Apucarana.

O coordenador ressalta que todas as pessoas estarão identificadas durante o trabalho. "Todas as pessoas que vão realizar o Censo estarão com coletes e crachá. No crachá terá o número 0800 do IBGE e até um Código QR para quem quiser confirmar a identificação da pessoa", disse.









