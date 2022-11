Treinamento de futuros PMs chama atenção em Apucarana; veja

Da Redação

As mulheres e homens percorreram aproximadamente 3 Km

O treinamento dos futuros PMs que participam do Curso de Formação de Soldados do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), com sede em Apucarana, chamou a atenção no centro da cidade. Motoristas e pedestres apreciaram a corrida e o grito de guerra dos integrantes da turma.

As mulheres e homens percorreram aproximadamente 3 Km, passaram pela Avenida Curitiba e Ruas Oswaldo Cruz e Talita Bresolin. "Foi lindo de ver, eles estavam cantando alto, batendo palmas, meu coração se alegrou em saber que eles serão nossos futuros policiais", disse a aposentada Carmem de Oliveira, que estava na Praça Rui Barbosa quando a turma passou.

Os integrantes do curso, no total 62 alunos, estavam acompanhados dos PMs responsáveis pelo treinamento, que aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (25). Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Relembre:

Aprovados no concurso da PM se apresentam para curso de formação

Candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar do Paraná se apresentaram no dia 2/8 nos locais onde farão o curso de formação de soldados. Na região, os futuros policiais serão formados em Apucarana, Arapongas e Ivaiporã.

Em Apucarana, conforme o Tenente Coronel Marcos José Facio, comandante do 10º Batalhão da Polícia (BPM), foram recebidos 62 alunos , 49 são homens e 13 mulheres. A expectativa é que após formados, os policiais reforcem o efetivo dos municípios da área de abrangência do batalhão.

É a maior escola de formação que o 10º BPM recebe e após a conclusão, Apucarana deve ganhar novos policiais. "A expectativa para essa escola é muito boa. É a maior escola em números totais que o 10º batalhão recebe. No total são 62 novos policiais, hoje recebemos 61, pois um não se apresentou e vamos ver com Curitiba se aguardamos ou se será chamado um suplente. Não sabemos ainda quantos policias vão ficar em Apucarana, mas será um número considerável deles, mas precisamos distribuir policiais para toda nossa área que além de Apucarana, tem mais 11 cidades, desde São Pedro do Ivaí até Mauá da Serra, cidades que tem policiamento noturno e precisamos introduzir esses policiais e melhor o policiamento", disse o Tenente Coronel.

A formação deve durar aproximadamente 10 meses. A última escola de soldados formada pelo 10º BPM foi em 2016. "Durante o curso vamos abordar questões de direitos humanos, direito administrativo, penal, treinamento de tiro, abordagem, tática de confrontos, sobrevivência policial , nesse período vão receber todo conhecimento necessário. Após esse período os novos policiais serão soldados de primeira classe", explica o tenente Jair Machado, coordenador do curso de formação.

