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DIA DE FINADOS

Trégua na chuva à tarde leva moradores aos cemitérios de Apucarana no Dia de Finados

Chuva da manhã transferiu missas do Cristo Rei, mas trégua à tarde permitiu visitas aos cemitérios

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Trégua na chuva à tarde leva moradores aos cemitérios de Apucarana no Dia de Finados
Autor Foto: TNOnline

A instabilidade do tempo marcou o Dia de Finados nesta segunda-feira (2) em Apucarana, no norte do Paraná. Uma forte chuva durante a manhã chegou a alterar a programação religiosa no município, mas uma trégua climática após o horário de almoço permitiu que os moradores visitassem os cemitérios para prestar as tradicionais homenagens a familiares e amigos falecidos.

- LEIA MAIS: Dia de Finados: mau tempo altera local de missas em Apucarana; confira

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Por conta das precipitações, as missas que ocorreriam no Cemitério Municipal Cristo Rei precisaram ser transferidas para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a popular Igrejinha, visando garantir abrigo aos fiéis nas celebrações das 10h, 15h e 17h. Nas demais unidades, o cronograma da Diocese de Apucarana seguiu sem alterações. O Cemitério da Saudade manteve as missas na Capela Nossa Senhora da Esperança, e o Cemitério Portal do Céu realizou sua celebração matutina conforme o previsto.

Para lidar com a grande movimentação, a Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), preparou uma estrutura especial com a expectativa de receber mais de 40 mil pessoas ao longo do feriado. No Cemitério Cristo Rei, o maior da cidade, o público contou com tendas de proteção, banheiros químicos e equipes de servidores dedicados a prestar informações. A administração também organizou os espaços destinados aos comerciantes nos arredores para facilitar o fluxo.

O clima na cidade começou frio e chuvoso, registrando temperaturas na casa dos 19°C e precipitação acumulada superior a 15 milímetros, além de ventos com rajadas que chegaram a 44 km/h. Apesar das intempéries, a data continuou mobilizando pessoas de diferentes crenças. Instituído como feriado nacional no Brasil, o Dia de Finados tem origem na tradição católica do século X, na França, mas atualmente congrega homenagens aos ancestrais feitas também por denominações protestantes e religiões de matriz africana.

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