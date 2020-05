Trechos urbanos de rodovias ganham novos semáforos em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana ativou neste final de semana dois semáforos que foram instalados em rodovias que cortam o perímetro urbano. Um deles está localizado na Avenida Minas Gerais, nas proximidades do Colégio Platão, e outro na Avenida Governador Roberto da Silveira, junto ao acesso do Núcleo Habitacional João Paulo.

O prefeito Junior da Femac afirma que um dos principais conflitos verificados nestes trechos são os acessos com conversões à esquerda. “Para que elas possam ser feitas com segurança, estamos implantando semáforos e, nos pontos em que não existe esse tipo de dispositivo, o ideal é que o motorista faça o quadrado, ou seja, dê a volta na quadra”, explica Junior da Femac.

Outra preocupação do setor de trânsito – continua Junior da Femac – é criar tempos de passagem para os pedestres. “Como são rodovias que cruzam a cidade e que registram um intenso tráfego de veículos, estamos instalando dispositivos que privilegiem o pedestre. Na Avenida Minas Gerais, na esquina com a Rua Esmeralda, instalamos um semáforo com botoeira para que, ao acionar o botão, o pedestre possa fazer a travessia em segurança”, frisa Junior da Femac, acrescentando que no acesso ao “João Paulo” um dos tempos do sistema semafórico foi destinado à passagem do pedestre.

O superintendente municipal de Trânsito, Carlos Mendes, afirma que na Avenida Minas Gerais o dispositivo ficou no modo intermitente por cerca de um mês antes de entrar em operação. “Já na Avenida Governador Roberto da Silveira, isso não foi possível pois o novo conjunto foi integrado ao semáforo já existente no acesso ao João Paulo”, observa.

Para alertar os motoristas sobre o novo dispositivo, o Município instalou uma linha de estímulo de redução da velocidade. “Trata-se de barras de retenção em auto-relevo colocadas sobre a pista, para chamar a atenção dos motoristas”, pontua Mendes, lembrando que a sinalização está sendo reforçada com a pintura da legenda “Devagar”, de placas de aviso e com a presença de agentes de trânsito no local.

Carlos Mendes explica que o novo conjunto de semáforos foi necessário devido à instalação de um hipermercado atacadista e que criou um novo polo gerador de trânsito. “Para permitir a conversão à esquerda e a passagem de pedestres, o Município adquiriu um controlador de 16 fases. Com a integração, os dois funcionarão como um semáforo só de seis tempos, sendo que um dos tempos foi destinado para o pedestre. Tomamos essa decisão, pois verificamos nos estudos que muitos moradores do João Paulo atravessam a rodovia para fazer compras no Atacarejo”, esclarece Mendes.