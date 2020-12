Trecho urbano da BR-369 ganha superlâmpadas LED - TNOnline

Continua após publicidade

A Avenida Governador Roberto da Silveira, em trecho entre o viaduto de acesso ao Núcleo Habitacional Papa João Paulo I e a estação ferroviária, está recebendo modernização da iluminação pública por parte da Prefeitura de Apucarana. No trecho urbano da BR-369 ,que interliga diversos bairros da zona oeste ao centro da cidade estão sendo substituídos 105 pontos de iluminação. O investimento que faz parte de um pacote de serviços no valor de R$2,6 milhões oriundos da Contribuição para custeio da iluminação pública (Cosip), taxa paga pelo contribuinte na conta de energia elétrica, e que já atendeu diversos bairros de Apucarana.

O prefeito Júnior da Femac relata que a modernização também está agregando padronização ao sistema existente na avenida. “O que tínhamos eram uma mistura de lâmpadas de vários tipos e potências. Nesta frente de trabalho estamos instalando 85 luminárias de tecnologia LED na potência 250 watts e outras vinte unidades com potência 190 watts. Um projeto que proporciona a esta avenida uma iluminação pública do porte de sua importância como porta de entrada de Apucarana para quem vem da região de Maringá e Vale do Ivaí”, diz o prefeito.

Os trabalhos devem ser concluídos até a segunda-feira e, além de toda a extensão da Avenida Governador Roberto da Silveira, atendem a Avenida Souza Naves entre a estação ferroviária e o início da rua Desembargador Clotário Portugal. “Em 2013 assumimos uma Apucarana às escuras. Um parque de 18 mil luminárias, em grande parte, ultrapassadas. Em 2016, com investimento de R$4,6 milhões realizamos a substituição de 5 mil luminárias e agora, com este novo pacote, promovemos a modernização de mais da metade do nosso parque”, relata o engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan). Ele frisa que os projetos são do instituto e a execução é feita por uma empresa especializada contratada por licitação.

Com a conclusão dos trabalhos na Avenida Governador Roberto da Silveira, o cronograma prevê para a próxima semana a finalização da modernização de luminárias em ruas dos jardins Ponta Grossa e América. “Já realizamos um amplo trabalho de substituição de luminárias nestas comunidades, mas ainda ficaram algumas ruas que agora vamos atender com a colocação de modernas e eficientes lâmpadas de vapor metálico nas potências 100 e 150 watts”, pontua Luz. No tocante às superlâmpadas LED, que privilegiam avenidas e ruas de ligação com grande fluxo de veículos e pessoas, o próximo local a ser atendido será o trecho entre o novo viaduto da rua Nova Ukrânia, no Contorno Sul, e a rua Talita Bresolin.

Investimentos – Desde outubro do ano passado, a Prefeitura de Apucarana já atendeu a mais de 40 bairros com projetos de modernização da iluminação pública, com investimento superior a R$3,7 milhões. “A iluminação que existia em vários bairros era de vapor de mercúrio, uma tecnologia que remonta 70 anos atrás. As novas luminárias de alto rendimento, resistentes a vandalismo e a intempéries, representam uma verdadeira transformação e garantem maior segurança às famílias. As luminárias antigas com tecnologia defasada foram substituídas por novas, de vapor metálico e de LED”, frisa o prefeito Junior da Femac.

No atual pacote de investimentos, no valor de R$2,6 milhões, estão sendo substituídas 4.133 luminárias, sendo 3 mil lâmpadas de vapor metálico: 2,2 mil de 100 watts e 800 unidades de 150 watts e, 1.133 luminárias por de tecnologia LED.