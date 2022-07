Trecho da BR-369 em Apucarana ganha iluminação de LED; saiba mais

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana deu início à implantação de um moderno sistema de iluminação em LED na BR-369, saída para Londrina. O investimento atende a trecho de mais de três quilômetros entre o viaduto do Contorno Norte e a divisa com o município vizinho. O projeto, elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), contempla a colocação de 123 postes de 12 metros de altura junto ao canteiro central, totalizando a instalação de 468 luminárias de alto rendimento na tecnologia LED com potência de 200 watts.

Os trabalhos, que tiveram início nesta semana e serão executados em três etapas por uma empreiteira terceirizada, foram vistoriados pelo prefeito Júnior da Femac. “Neste acesso rodoviário estamos executando um projeto à altura do que a cidade merece, mostrando para todo o Paraná um pouco da Apucarana que nós acreditamos e que estamos construindo nos últimos nove anos. Além do intenso fluxo rodoviário, o trecho recebe diariamente tráfego de trabalhadores de parques industriais e moradores de inúmeros bairros da zona norte, bem como estudantes universitários da Facnopar. Com a nova iluminação, este trecho de mais de três quilômetros que é uma das principais entradas da cidade, irá oferecer maior conforto e segurança a todos os usuários”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

Além de indústrias e bairros consolidados, a região atendida pelo novo sistema de iluminação pública vive uma expansão com novos empreendimentos imobiliários. “Também é bastante acessada por ciclistas, o que justificou outro recente investimento feito pela prefeitura, que foi a ciclovia entre o Monumento ao Boné (Bonezão) e a Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar), em uma extensão de quase três quilômetros”, lembra o prefeito.

Além da implantação de postes com iluminação LED no canteiro central da BR-369, em trecho do viaduto até a divisa com o município vizinho, o superintendente de Iluminação Pública do Idepplan, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, explica que o investimento também engloba substituição de luminárias nas avenidas marginais (Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano) – Parque Industrial Zona Norte, bem como instalação de um sistema exclusivo de iluminação nos 2,7 quilômetros de extensão da Ciclovia Irmo Celso Vidor, entre o Bonezão e a Facnopar. “Neste pacote já executado e que também contemplou a Rua José Ferragine, via que dá acesso ao Residencial Solo Sagrado, foram instaladas 297 luminárias com tecnologia LED de 200 watts, incluindo braços novos, cabos, conectores e acessórios”, detalha Luz.

A iluminação na BR-369 integra um pacote de obras de modernização do sistema em andamento que contempla ainda a substituição de 4.105 luminárias antigas em diversos bairros da cidade, por novas em LED, totalizando investimento global na ordem de R$6,78 milhões. Os recursos são da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública).





