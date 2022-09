Trecho da BR-369 em Apucarana está bloqueado; saiba mais

Da Redação

Nesta quinta-feira (29), um trecho de cerca 400 metros da BR-369, na direção do viaduto do Contorno Norte e antes do monumento 'Bonezão', em Apucarana, está bloqueado para a instalação de defensas. A previsão do término do serviço é ainda para esta quinta. Porém, vai depender de outros fatores para que o trabalho seja concluído no período previsto.

"Um dos fatores que influenciam no término deste trabalho, por exemplo, é o clima. Nesta sexta-feira (30), a partir do meio-dia, o mesmo trecho será bloqueado, mas desta vez do lado da marginal, para instalação de mais defensas", explica o agente de trânsito Reginaldo Pereira, que está acompanhando o serviço.

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisas e Planejamento de Apucarana (IDEPPLAN), órgão da Prefeitura de Apucarana, é responsável pela instalação das defensas. Além disso, a Prefeitura de Apucarana está implantando um moderno sistema de iluminação com padrão LED na rodovia, no trecho que vai da divisa com Arapongas até o viaduto do Contorno Norte, que deve durar mais 20 dias.

