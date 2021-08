Trecho da Avenida Brasil recebe acessibilidade

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana executa serviços de reconstrução de calçada na Avenida Brasil, trecho urbano da BR-369, na saída para Londrina. A obra, que garante acessibilidade aos pedestres, compreende trecho entre o cruzamento da Avenida Santa Catarina e o semáforo de acesso ao Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, em uma extensão aproximada de um quilômetro.

O andamento dos trabalhos, que iniciaram na segunda-feira, foi conferido pelo prefeito Júnior da Femac. “Estamos revitalizando e alargando a calçada neste trecho muito utilizado por pedestres. Uma obra de mobilidade urbana que vai entregar mais segurança à população”, assinala o prefeito.

Júnior relata que em grande parte do trajeto o pavimento já não existia. “A calçada original também era bastante estreita. Com essa melhoria, feita em concreto alisado, a calçada vai ficar em média com 1,7 metro de largura, medida ideal para o trecho”, informou Júnior da Femac.

O investimento público na benfeitoria é na ordem de R$40 mil. “Acreditamos que dentro de 10 dias todo o serviço esteja concluído. Além do concreto alisado, a reconstrução da calçada neste trecho compreende implantação de rampas de acessibilidade nas esquinas e pintura viária”, diz Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria de Serviços Públicos. Segundo ele, a obra compreende o lado esquerdo da via, sentido Londrina.