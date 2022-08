Travessas de paralelepípedo ganham recape asfáltico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O serviço foi executado nas ruas José Luis da Silva e João Alves Oliveira Sobrinho

A Prefeitura de Apucarana, através da empresa contratada, executou o recape sobre paralelepípedos em três travessas situadas no final da Rua Nagib Daher. O investimento é de cerca de R$ 80 mil, com recursos do próprio município.

continua após publicidade .

O serviço foi executado nas ruas José Luis da Silva e João Alves Oliveira Sobrinho, em trecho compreendido entre as rua Nagib Daher e a Gastão Vidigal. “Ainda nesta região da cidade, o recape sobre paralelepípedos também atendeu a Rua Celso de Carvalho, no trecho entre a Rua Ponta Grossa e Rua Nagib Daher”, informa Junior da Femac.

O prefeito observa que os trechos que receberam a benfeitoria são travessas, que fazem a ligação com vias estruturais. “São vias de apoio a ruas com maior fluxo de veículos e que facilitam o acesso às ruas principais”, salienta Junior da Femac.

continua após publicidade .

De acordo com a secretária municipal de Obras, Ângela Stoian, o serviço integra um pacote de obras de recape contratado pelo Município, no valor de R$ 4,3 milhões. “No caso do paralelepípedo, é feito o reperfilamento asfáltico, que consiste na aplicação de uma camada de cinco centímetros de massa asfáltica sobre a base existente”, explica, acrescentando que o serviço foi executado pela Romo Pavimentadora Ltda, de Apucarana, vencedora da licitação.

Siga o TNOnline no Google News