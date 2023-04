Trator tomba e mata idoso na zona rural de Apucarana

Da Redação

Vítima foi encontrada por familiares que chamaram socorro

Um homem de 70 anos morreu após sofrer um acidente com um trator, na noite de sábado (29), na zona rural de Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com informações apuradas pelo TNOnline junto ao Corpo de Bombeiros, o veículo tombou sobre a vítima, em um sítio localizado na região da PR-444. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também chegou a ser acionada, no entanto, a vítima não resistiu e faleceu no local.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e conversou com o genro da vítima. Ele relatou que o sogro saiu com o trator por volta das 15 horas e como demorou para retornar para casa, familiares saíram a sua procura. O idoso foi encontrado no início da noite em uma área de mata, com o corpo preso embaixo do trator. Familiares acionaram socorro.



Uma viatura dos bombeiros de Mandaguari foi deslocada, por ser mais próximo do local do acidente e uma ambulância do Samu de Arapongas também foi ao local dar apoio à ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que recebeu o chamado para recolher o corpo da vítima por volta das 22 horas. O corpo foi identificado na manhã deste domingo, entretanto, até a atualização desta reportagem, não havia sido liberado para sepultamento.

