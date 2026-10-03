Transporte coletivo será gratuito em Apucarana e Arapongas neste domingo de eleições

Os eleitores de Apucarana e Arapongas contarão com tarifa zero no transporte público urbano neste domingo (4) durante o primeiro turno das Eleições de 2026. As prefeituras confirmaram a gratuidade com o objetivo de garantir o direito social ao voto e facilitar o deslocamento da população até as urnas.

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Em Apucarana, o Decreto nº 319/2026, assinado pelo prefeito Rodolfo Mota, determina que a suspensão da cobrança será válida das 6h às 19h. A medida também está garantida para o dia 25 de outubro, nos mesmos horários, caso tenha segundo turno. O funcionamento dos ônibus seguirá a grade tradicional de domingo. O sistema de bilhetagem eletrônica será adaptado para a tarifa zero, garantindo que os usuários de cartão ou aplicativo não tenham qualquer saldo descontado ao passarem pelos validadores. Para os passageiros que pagariam em dinheiro e não possuem bilhetagem eletrônica, a liberação da catraca será feita de forma manual pelo próprio motorista do veículo.

A Viação Apucarana Ltda (VAL) informou que a estrutura estará preparada para absorver a movimentação atípica. A concessionária manterá profissionais no esquema de reserva, de prontidão, para que viagens extras sejam liberadas imediatamente caso alguma das rotas registre uma demanda de passageiros superior à capacidade de atendimento projetada. Os custos da gratuidade serão pagos pela Prefeitura mediante aditivo ao contrato de concessão.

ARAPONGAS

Em Arapongas, a tarifa zero operada pela empresa Transporte Urbano de Arapongas (TUA) seguirá dinâmica semelhante durante o período de votação. O Fórum Eleitoral local reforçou que a oferta é irrestrita, sendo proibida qualquer propaganda partidária nos veículos ou promoção pessoal da gestão pública.

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Os eleitores araponguenses serão atendidos pelas linhas 01, 02, 08, 09 e 10, que circulam pelas regiões do Conjunto Águias, Conjunto Palmares, Jardim Aeroporto, Jardim Tropical e Corina Pugliese. O passageiro precisa planejar o deslocamento com base nos horários definidos para as eleições.

As saídas dos bairros estão marcadas para as 6h, 7h, 8h, 13h, 18h e 19h. Para a viagem de volta, as saídas do Terminal Urbano ocorrerão pontualmente às 6h30, 7h30, 12h30, 17h30, 18h30 e 19h30.