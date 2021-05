Trânsito prevê novas rotatórias para evitar acidentes; veja

Continua após publicidade

Apucarana deve ganhar pelo menos três novas rotatórias. O diretor presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), Carlos Mendes, repassou que as mudanças visam melhorias no trânsito em vários locais da cidade, principalmente em vias que oferecem riscos de acidentes.

Carlos Mendes adiantou que a primeira obra realizada será uma alça de entrada no Contorno Norte com acesso à Rua Koey Tatessuji. "É um novo sistema de entrada, uma alternativa para acessar a cidade e que deve desafogar o tráfego na Avenida Brasil. Aprovamos no DER essa alça, com toda a segurança para os motoristas. Fizemos o projeto que já foi aprovado e que segue para fase de licitação", explica.

Depois, de acordo com Mendes, a região do Jardim Cidade Alta, na Avenida Pinho Araucária esquina com a Rua João Matiuzzi, onde aconteceu grave acidente no último sábado (3), deve ganhar uma rotatória. "Já realizamos um estudo e esse trecho precisa de uma rotatória. Queremos também implantar uma outra rotatória na Rua Deolindo Massambani na região do Jardim Vale do Sol, ali existe um condomínio, assim os moradores do prédio não terão que realizar a conversão a esquerda, podem seguir até a rotatória e então entrar no condomínio, vamos fazer outras melhorias também nesse trecho que será um novo sistema de entrada da cidade", detalha.

Outro ponto de Apucarana que deve ter uma rotatória é a Rua Antônio José de Oliveira, na Barra Funda, em frente da Igreja Cristo Profeta. "Queremos melhorar o trânsito em pontos de conflito, como em frente a Igreja Cristo Profeta que deve ganhar uma rotatória, também vamos melhorar o trânsito na região do Jardim Tibagi, no Jardim Diamantina, tem um ponto de conflito também na Avenida Minas Gerais, próximo do Supermercado Econômico, onde sempre acontece acidentes, queremos melhorar o trânsito na região do Cemitério Cristo Rei, fazer uma nova via de acesso na Rua Frankó que vai distribuir melhor o trânsito daquela região, vamos realizar todas essas obras, começando pela alça do Contorno Norte", informa Carlos Mendes.

