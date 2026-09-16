Trânsito no centro de Apucarana sofre bloqueio para manutenção de poste danificado após acidente

A Rua Ponta Grossa, no cruzamento com a Rua Clóvis da Fonseca, no centro de Apucarana, precisou ser interditada na tarde desta quarta-feira (16). O bloqueio no trânsito foi estabelecido para que as equipes da Companhia Paranaense de Energia (Copel) possam realizar, com segurança, a troca de um poste de energia elétrica que teve a estrutura comprometida após ser atingido por um carro. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do setor de trânsito da prefeitura estão no local para controlar o fluxo de veículos e orientar os motoristas que passam pela região.

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O dano à rede elétrica foi provocado por um acidente registrado mais cedo no mesmo trecho. Na ocasião, um Volkswagen Fox atingiu o poste logo após se envolver em uma colisão com um Volkswagen Gol. De acordo com as informações apuradas no local, com o impacto inicial entre os dois carros, o motorista do Fox perdeu o controle da direção, saiu de sua trajetória normal na via e só parou ao acertar a estrutura da Copel.

Apesar do susto e dos danos materiais significativos na dianteira do veículo, o acidente não deixou vítimas. Segundo o agente de trânsito da prefeitura, Felipe Augusto Rosa, os condutores envolvidos dispensaram atendimento médico e resolveram a situação de forma amigável. As partes fizeram um acordo no próprio local quanto ao conserto e aos danos gerados nos automóveis, restando agora a finalização dos reparos na via pública.