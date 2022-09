Transexualidade: Papo TN entrevista Leandra Ranzani, de Jandaia

Da Redação

A transexual Leandra Ranzani é a entrevistada do Papo TN, com a jornalista Aline Andrade

Neste domingo (4), a transexual Leandra Ranzani é a entrevistada do Papo TN, com a jornalista Aline Andrade. Natural de Jandaia do Sul, a técnica em enfermagem conta tudo sobre seu processo de transexualidade que teve início na adolescência.

No bate-papo, ela também fala sobre as vitórias conquistadas até aqui, os processos para mudanças nos documentos, terapia hormonal e todo o universo que faz parte da vida de uma pessoa trans. O programa é exibido nas plataformas digitais do site TNOnline, como Facebook e YouTube.

fonte: TNOnline O Papo TN vai ao ar neste domingo, a partir das 17h, no site TNOnline, no Facebook e no canal do YouTube

