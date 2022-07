Tráfico de drogas: três são presos pela PM em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dinheiro e as drogas foram apreendidos e levados para a delegacia

Um homem e uma mulher foram encaminhados para a delegacia de Apucarana, nesta segunda-feira (11), após serem encontrados com drogas pela Polícia Militar (PM), na Rua São Lucas, na região do bairro Dom Romeu Albert.

continua após publicidade .

Segundo a equipe policial, na abordagem, foram encontrados com um homem três pinos de cocaína, uma faca de cozinha e R$ 102 em dinheiro trocado. Já com a mulher foram localizadas 16 pedras de crack. Um terceiro abordado, que estava no local, não tinha entorpecentes, mas admitiu que iria comprar crack.

Os três receberam voz de prisão e foram entregues na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Dentro da delegacia, foi localizado mais uma embalagem com 12 pedras de crack no sutiã da mulher. O dinheiro e as drogas foram apreendidos.

Siga o TNOnline no Google News