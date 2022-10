Tráfico de drogas: Polícia Militar prende casal no Jardim Colonial II

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A droga, a faca e o dinheiro trocado foram apreendidos pela equipe policial

Um casal foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (20), na Avenida Aviação, no Jardim Colonial II, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo a PM, a equipe foi ao local após uma denúncia anônima. O casal já era conhecido no meio policial pela pratica do crime de tráfico. Os suspeitos foram abordados e a equipe encontrou com o homem uma faca e R$ 20 trocados. A mulher estava com 21,9 gramas de maconha.

-LEIA MAIS: ALERTA: aposentadas são furtadas em ônibus de Apucarana

continua após publicidade .

Diante do flagrante, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A droga, a faca e o dinheiro trocado foram apreendidos pela equipe policial.

LEIA MAIS: Homem invade UBS do Adriano Correa para escapar de agressores

Ainda conforme a polícia, eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena de 5 a 15 anos de prisão.

Siga o TNOnline no Google News