Tráfico de drogas motivou 1º homicídio em Apucarana, diz delegado

Delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP)

O primeiro homicídio do ano registrado em Apucarana, no norte do Paraná, está elucidado, segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu na madrugada do último domingo (8), Travessa José Maria Verdasca, no Parque Bela Vista, e vitimou Rodrigo Henrique Vieira, de 31 anos. No mesmo dia, a Polícia Militar (PM) prendeu um casal suspeito de praticar o crime.

De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), durante oitiva dos suspeitos foram autuados em flagrante. Durante o interrogatório, o casal negou qualquer tipo de envolvimento com o crime. Um novo interrogatório complementar foi realizado somente com a mulher que confessou que seu convivente havia cometido o homicídio. (Assista a entrevista abaixo)

Conforme o relato da mulher, ela e o companheiro foram até o local para comprar drogas, uma vez que os dois são usuários de crack quando em determinado momento houve uma confusão entre seu convivente e a vítima.

O autor já teria ido na casa de Rodrigo no período da manhã comprar drogas e teria retornado com ela a noite para comprar drogas. Eles estavam aguardando Rodrigo chegar na residência. E assim que a vítima chegou, disse que o autor não era bem-vindo. Ocasião que o autor pegou uma faca na residência e desferiu o golpe" - Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, - Marcus Felipe da Rocha Rodrigues,

Equipes da Polícia Civil foram até o local do crime, porém a faca utilizada não foi localizada. "As diligências vão prosseguir. Temos que fazer oitiva de outras pessoas e ainda temos que fazer um interrogatório complementar do autor. Mas ele não terá muitos argumentos diante de tantas provas", afirma o delegado.

Segundo o delegado, tanto o suspeito de cometer o assassinato quanto a vítima têm antecedentes criminais.

fonte: reprodução Pai localizou o filho morto e acionou a PM

O CRIME

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e o médico constatou a morte de Rodrigo, informando que havia uma perfuração aparentemente por um objeto perfurocortante no lado esquerdo do tórax.

A Polícia Civil também foi acionada e interrogou um idoso, de 67 anos, que estava no local e seria o pai da vítima. Segundo a polícia, o homem relatou que tomou conhecimento pela morte do filho após um desconhecido parar em frente a sua casa e gritar sobre o que havia ocorrido.

O homem foi até a casa onde o filho morava sozinho e o encontrou desacordado em cima do sofá. O pai da vítima ligou para a PM. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) que vai realizar exame de necropsia para apontar a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso.

