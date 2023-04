Traficantes invadem residência e quebram carro para cobrar dívida

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite deste domingo, 16, no Núcleo Habitacional da Indústrias, para atender a uma ocorrência de invasão de domicílio e dano. O solicitante teria sido ameaçado por uma dívida de drogas.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima entrou em contato via 190, informando que teriam quebrado o vidro do seu veículo Fusca.

Ele relatou que é usuário de drogas, que reside na casa com seus familiares, e estaria devendo R$ 50 reais, referente a 05 pedras de crack que teria adquirido. Por não ter quitado a dívida, os traficantes vieram até a residência para cobrá-lo, entraram no quintal e quebraram os vidros traseiros e laterais do veículo VW Fusca, e saíram gritando dizendo que iriam voltar.

A vítima não soube precisar o endereço dos autores e foi orientado pelos policiais.

