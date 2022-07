Traficantes escapam da PM, em Apucarana, mas são identificados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dinheiro, as porções de maconha e cocaína e o documento apreendido na casa foram entregues à Polícia Civil

Dois suspeitos de tráfico de drogas conseguiram escapar da abordagem policial na noite desta sexta-feira (29), no loteamento Sanches dos Santos, em Apucarana. A Polícia Militar vinha monitorando um possível pronto de tráfico de drogas no local, depois de receber uma série de denúncias anônimas.

continua após publicidade .

Os dois homens, que estavam na frente da casa indicada nas denúncias, conseguiram escapar da polícia, pelos fundos, saltando para quintais de casas vizinhas. No entanto, os dois fugitivos foram identificados a partir de documentos e relatos de testemunhas. As informações sobre os suspeitos já estão com a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

Nesta sexta-feira (29), pouco antes das 22 horas, ao fazer patrulhamento pelo bairro, os policiais da equipe do 10º BPM visualizaram dois homens, que conversavam na calçada, na frente da casa que vinha sendo monitorada. Ao perceberem a abordagem policial, os dois correram para dentro da casa, pegaram uma mochila e pularam o muro para os quintais ao lado.

continua após publicidade .

Os policiais iniciaram o acompanhamento dos suspeitos e chegaram a acionar o apoio da Rotam e da equipe do canil, na tentativa de cerco aos dois suspeitos. Um deles, de jaqueta vermelha, estava escondido num dos quintais, correu novamente e entrou em outros quintais. Ele estava com a mochila que havia pego no interior da casa, no início da ação. Mas o suspeito conseguiu entrar numa área de mata no bairro e desapareceu. O outro suspeito também não foi localizado.

De volta à casa, que ficou com o portão e porta abertos, os policiais militares conseguiram ver, pela janela da cozinha, algumas porções de entorpecentes. Foram apreendidas 8 porções de cocaína e uma porção de maconha, já embaladas e prontas para venda. A equipe da Polícia Militar também apreendeu uma quantia em cédulas e moedas, totalizando R$ 308. A droga deixada para trás pelos suspeitos, pesou 10 gramas de maconha e 6 gramas de cocaína.

No local, no entanto, os policiais encontraram um documento, um envelope, em nome de uma pessoa, o mesmo nome que constava nas denúncias feitas sobre o ponto de tráfico no bairro. Ainda durante a vistoria no local, um homem chegou ao endereço e relatou que o veículo que estava na frente da casa era seu e que seu genro é quem estava com o veículo. O homem informou que o genro teria vindo até a residência, mas não soube relatar o motivo.

Com a identificação dos dois suspeitos que conseguiram fugir da abordagem policial e a droga apreendida, a Polícia Militar fez o boletim e o encaminhou, com a droga e o dinheiro apreendidos, para a 17ª. Subdivisão Policial de Apucarana, que vai investigar.

Siga o TNOnline no Google News