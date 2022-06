Traficante usava casa em construção como ponto de venda, no Colonial

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os pacotes de maconha com chiclete e os pinos de cocaina foram entregues na 17a. SDP

Um traficante, de 40 anos, foi preso no início da madrugada desta quinta-feira (30), no Jardim Colonial II, em Apucarana, por tráfico de drogas. Ele foi flagrado com porções de cocaína e de maconha. O traficante havia invadido a obra de uma casa em construção no bairro e fez dela um ponto para suas atividades ilícitas.

continua após publicidade .

A equipe da Polícia Militar foi informada, por denúncia anônima, que um homem estaria comercializando drogas na rua Joviniano Machado Peixoto, no Colonial, dentro da obra de uma casa em construção. Os policiais foram ao local, pouco antes das 2 horas da madrugada desta quinta-feira (30) e se surpreendeu quando chegou no endereço indicado, onde encontrou o suspeito.

Em busca pessoal, os policiais encontraram com o homem diversos pinos de cocaína, totalizando 7 gramas, uma quantia em dinheiro. Em uma revista pelo cômodo onde ele estava no momento da abordagem, os policiais encontraram uma sacola com 18 pacotes de maconha, prontos para comercialização. Em cada pacote, além da droga, havia um chiclete, brinde dado aos usuários. A maconha pesou 73 gramas.

continua após publicidade .

Aos policiais, o homem preso informou que não sabia dizer quem era o proprietário do imóvel em construção. A obra ainda não tem portas ou janelas, facilitando o acesso.

Siga o TNOnline no Google News