Traficante tenta fugir, mas é preso dentro de barbearia em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso neste sábado (30) pela equipe da Rocam do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O criminoso tentou escapar da abordagem na Vila Regina, em Apucarana, norte do Paraná, mas foi detido em uma barbearia.

continua após publicidade

Segundo a polícia, o traficante e seu comparsa estavam comercializando entorpecentes a dois usuários na Travessa Godói Moreira. Entre os criminosos, os agentes conseguiram abordar um deles que entrou em uma barbearia. O outro fugiu.

-LEIA MAIS: Capotamento na BR-369 deixa homem de 49 anos ferido em Apucarana

continua após publicidade

Dentro do estabelecimento, a polícia encontrou o suspeito com uma pochete, que tinha R$ 420, alguns resquícios de maconha e um pino de cocaína. Porções de droga foram jogadas em residências da Rua Natividade quando o homem fugia da abordagem.

A equipe do canil do 10º BPM foi acionada, mas nada mais foi localizado no estabelecimento comercial. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Apucarana e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Os usuários foram qualificados.

Siga o TNOnline no Google News