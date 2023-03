Traficante escondida em casa com filho de 4 anos é presa em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar realizou a prisão de uma mulher, com mandado em aberto

A Polícia Militar (PM) realizou o cumprimento de um mandado de prisão na tarde desta terça-feira (21), contra uma mulher de 27 anos, em uma residência no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, a equipe do Serviço de Inteligência (P2) foi ao endereço, na Rua Rubens França, onde foi informado de que a mulher, com mandado em aberto pelo crime de tráfico de drogas, estaria escondida no local.

-LEIA MAIS: Ossada humana é encontrada na BR-376 em Apucarana

continua após publicidade .

Com apoio de um camburão, os policiais foram a residência e deram voz de prisão à mulher, que estava acompanhada de seu filho de 4 anos. A avó da criança foi até a casa para ficar com o menino e a mãe foi conduzida ao Depen.

Siga o TNOnline no Google News