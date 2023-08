Traficante é preso, solto e detido de novo 2 dias depois em Apucarana

Rapaz foi flagrado com crack e cocaína

Um rapaz de 22 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas nesta quinta-feira (10) pela segunda vez em um intervalo de apenas dois dias na Vila Reis, em Apucarana (PR).

Ele foi detido na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho por uma equipe da Rocam, que fazia patrulhamento na Vila Reis. Ao perceber a chegada dos policiais, ele jogou as drogas no chão.

Em busca pessoal, a Rocam encontrou uma porção de maconha com o rapaz. Na rua, os policiais localizaram duas caixas de cigarro. Na primeira, havia 8 porções de cocaína e na segunda 8 pedras de crack.

O jovem foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), onde foi enquadrado por tráfico de drogas.

É a segunda vez que ele é preso apenas nesta semana. Na terça-feira (8), o jovem foi detido também na Vila Reis por uma equipe da Rotam. Na oportunidade, ele foi flagrado com 58 porções de crack.

O rapaz acabou soltou após a primeira prisão, mas acabou flagrado traficando novamente logo depois deixar a cadeia em Apucarana.