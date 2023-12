Traficante é preso com drogas e simulacro de arma em Jandaia do Sul

Com o homem foi encontrado crack e maconha.

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) prendeu um traficante na noite desta quarta-feira (27) em Jandaia do Sul. Conforme a polícia, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Minas Gerais, no Bairro Vila Rica, quando avistou um homem que, ao perceber a presença da polícia, tentou pegar algo no bolso e mudou a direção em que estava andando.

Diante da atitude suspeita, a PM abordou o rapaz. Durante a busca pessoal, foram encontradas cinco pedras de crack e um aparelho celular. Moradores informaram, durante a abordagem, que o suspeito estava comercializando entorpecentes na rua. A equipe da Rotam seguiu então para a casa do homem, onde foi encontrado, embaixo de um sofá, um tablete de maconha, além de uma porção in natura de crack.

Na residência, também foi encontrado um caderno com anotações da movimentação da venda das drogas, um simulacro de pistola e uma balança de precisão utilizada para o fracionamento dos entorpecentes.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a delegacia de Jandaia do Sul.

